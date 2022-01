Cristiano Ronaldo e a substituição: "Porquê eu?"

O Manchester United venceu (3-1), esta quarta-feira, num encontro em atraso da 17.ª jornada da Liga inglesa e marcado pela insatisfação de Cristiano Ronaldo, que foi substituído.

Cristiano Ronaldo regressou à competição após recuperar de lesão, mas nem tudo foi um mar de rosas para o português na vitória dos "red devils". O atleta foi substituído aos 71 minutos e não ficou nada satisfeito com a decisão. Após o apito final, o técnico garantiu não ter qualquer problema com o craque português.

"Ele disse-me 'porquê eu? Por que me tiraste de campo?' Eu disse-lhe que tinha de tomar a decisão pela equipa, pelo clube. Talvez dentro de alguns anos, quando for treinador, perceberá. Não esperava que ele me abraçasse depois de o ter tirado. Sei como pensam os goleadores e aquilo que os motiva, mas as minhas decisões são com base no interesse da equipa. Não tenho qualquer problema com o Cristiano", vincou, destacando a boa forma de CR7.

"Ele quer marcar golos, mas tenho de ter consciência de que vamos voltar a jogar daqui a três dias e o Ronaldo regressou de lesão. Era preciso defender o 2-0 e a decisão certa era mudar para um sistema de cinco defesas. Recordo que no jogo com o Aston Villa deixámos escapar a vitória. Na altura fiquei chateado comigo mesmo por não ter mudado, desta vez não ia cometer o mesmo erro. O Ronaldo tem 36 anos, está em grande forma, não coloco isso em questão, mas quando és treinador vês o jogo com outros olhos. O meu trabalho é tomar decisões que sirvam os melhores interesses da equipa e do clube".

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo reagiu ao triunfo do Manchester United, deixando elogios à equipa: "Três pontos importantes. Muito bem, rapazes", escreveu.

