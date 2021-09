Cristiano Ronaldo é o favorito a ser o melhor jogador da Liga inglesa

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:23 Facebook

Cristiano Ronaldo é o favorito a conquistar o prémio da PFA, que consagra o melhor jogador da Liga inglesa na temporada, segundo as casas de apostas de Inglaterra.

O prémio de jogador do ano da PFA, Associação de Futebolistas Profissionais, consagra aquele que foi o melhor jogador da temporada na Premier League. Para várias casas de apostas, Ronaldo é o favorito a conquistar este galardão.

Bruno Fernandes também está no topo da lista de favoritos, juntamente com Kevin De Bruyne do Manchester City e Romelu Lukaku do Chelsea.

Ronaldo está também nos mais bem cotados para ser o melhor marcador da Liga inglesa, sendo superado apenas por Salah do Liverpool e Romelu Lukaku.

CR7 foi eleito por duas vezes o melhor jogador de Inglaterra, em 2007 e 2008, tendo sido também o melhor marcador do campeonato na época 2007/2008.