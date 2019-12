Cristiano Ronaldo é o melhor marcador da década nas provas UEFA

Hoje às 13:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo chega ao fim do ano como melhor marcador de 2019 e da década que está prestes a terminar. Ao todo, soma 145 golos, superando Lewandowski e Leonel Messi.

A UEFA atribuiu distinções aos melhores da década, considerando o Real Madrid a melhor equipa de futebol, o Lyon a melhor de futebol feminino e o Sporting de futsal. Cristiano Ronaldo foi reconhecido como o melhor marcador nas competições europeias, não só do último ano como dos últimos dez. Em 2019, superou Harry Kane (Tottenham) e Vivianne Miedema (Arsenal), terminando com 21 golos marcados, distribuídos entre Liga dos Campões, qualificação para o Euro 2020 e Liga das Nações (conquistada por Portugal).

Na década, somou 145 golos e apontou mais 44 do que o segundo classificado, Lewandowski (101), e o terceiro, Leo Messi (99). Relembre-se que o argentino não atua nas competições europeias a nível de seleções, apenas pelo Barcelona. Tem 96 golos na Liga dos Campeões e os outros três na Supertaça Europeia. As atletas do Lyon, Aga Hederberg e Eugénie le Sommer, completam a lista dos cinco primeiros, com 80 e 65 golos, respetivamente.

Mesmo disputando mais competições UEFA, Cristiano tem mais oito golos nesta década do que Messi na Liga dos Campeões. Foto: Jennifer Lorenzini/REUTERS

Cristiano é incansável e continua a bater recordes. Dos 145 marcados, 107 foram na Liga dos Campeões, dois na Supertaça Europeia, seis nos Europeus, três na Liga das Nações e 27 na Qualificação para o Euro. Acabou o ano como melhor marcador da UEFA por quatro vezes nos últimos sete anos, sendo que a melhor foi em 2017, quando terminou com 27 golos num só ano civil. Na Liga dos Campeões, CR7 é também o maior goleador da história, com 128 tentos e 14 a mais do Leo Messi.