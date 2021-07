Cristiano Ronaldo é o melhor marcador do Euro2020

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo sagrou-se, este domingo, o melhor marcador do Euro2020, com cinco golos em quatro jogos. Ao quinto Europeu da carreira, o craque português leva para casa um troféu (dos poucos) que lhe faltava.

Portugal disse adeus ao Euro2020 ainda nos oitavos de final, diante da Bélgica, mas Cristiano Ronaldo acabou mesmo por levar o troféu de melhor marcador da competição para casa, depois de ter igualado Ali Daei no topo dos melhores marcadores da história das seleções, com 109 golos. Agora, com cinco golos e quatro jogos - dois diante da Hungria, um frente à Alemanha e dois diante da França, todos na fase de grupos, o capitão da seleção nacional sagrou-se o melhor marcador do Euro2020, com cinco golos, os mesmos do checo Patrik Schick, mas com mais uma assistência - aquela que fez para Diogo Jota, no jogo diante dos germânicos.

A grande "ameaça" de Cristiano Ronaldo na conquista deste troféu era o inglês Harry Kane, que tinha quatro golos. O avançado inglês teria de bisar para se sagrar o melhor marcador mas não conseguiu marcar na final diante da Itália, que os ingleses perderam nas grandes penalidades, após o empate (1-1) no empate regulamentar. Caso fizesse um golo e contasse cinco, como Ronaldo, seria o português a levar o troféu para casa na mesma, uma vez que o camisola sete tinha menos minutos realizados e uma assistência, algo que Kane não tinha.