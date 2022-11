Cristiano Ronaldo e o Mundial: "Não há impossíveis"

JN Hoje às 19:51 Facebook

O internacional português Cristiano Ronaldo deixou, esta quarta-feira, uma mensagem nas redes sociais na véspera de Portugal se estrear no Mundial2022. O jogador espera por uma "aventura cheia de sucessos".

"Prestes a iniciarmos a nossa campanha na maior competição do Mundo. Uma aventura que desejamos longa e repleta de sucessos, de forma a elevarmos bem alto o nome e a bandeira do nosso país. Queremos encher todos os portugueses de orgulho e alegria. Não há impossíveis! Força, Portugal!", escreveu o capitão da Seleção Nacional nas redes sociais.

Portugal estreia-se, esta quinta-feira, no Mundial2022 diante do Gana. O pontapé de saída está marcado para as 16 horas. A seleção nacional está no Grupo H, também com Uruguai e Coreia do Sul.