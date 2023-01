Cristiano Ronaldo em branco na estreia pelo Al Nassr

O Al Nassr derrotou este domingo o Al Ettifaq por 1-0, com um golo do ex-Benfica Anderson Talisca. Cristiano Ronaldo ficou em branco na estreia pelos sauditas.

A estreia pelo Al Nassr não correu como planeado para Cristiano Ronaldo. Apesar da equipa ter vencido o Al Ettifaq por 1-0, o português não marcou qualquer golo e não teve um jogo muito prolífero a nível ofensivo. Anderson Talisca, antigo jogador do Benfica, marcou o golo que deu o triunfo aos sauditas, que mantém a liderança com 33 pontos, mais um que o Al Hilal.

Num jogo em que não foi eficaz, valeu o golo de Talisca para o Al Nassr somar os três pontos. O destaque da partida foi, inevitavelmente, para Cristiano Ronaldo, mas o português esteve uns furos abaixo daquilo que seria de esperar. A bola raramente chegou aos pés do avançado para finalizar e a melhor oportunidade surgiu mesmo aos 78 minutos, após fintar um adversário e rematar com perigo. De resto, teve algumas dificuldades em criar oportunidades de golo e esteve, em muitos momentos, afastado da área.

O próximo jogo do Al Nassr será a Supertaça saudita, diante do Al Ittihad, no próximo dia 26, às 18 horas.