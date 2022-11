Cristiano Ronaldo emociona-se durante o hino português

O capitão da seleção nacional emocionou-se, esta quinta-feira, durante o hino nacional. Cristiano Ronaldo não conseguiu segurar as lágrimas quando cantava "A Portuguesa" no jogo de estreia de Portugal no Mundial2022, provavelmente o último do craque português, como o próprio já admitiu.

Veja o momento:

A equipa das quinas estreia-se no Mundial do Catar diante do Gana, a partir das 16 horas. Pode acompanhar o jogo ao minuto aqui. No outro jogo do Grupo H, Coreia do Sul e Uruguai empataram (0-0).