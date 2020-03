Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:07, atualizado às 23:09 Facebook

Cristiano Ronaldo partilhou com os seguidores, este sábado, mais um momento em família.

Isolado na Madeira com a família, devido à pandemia de Covid-19, o craque português ensinou os filhos a desinfetar as mãos, uma das medidas essenciais para evitar a transmissão do vírus, tais como de outras doenças.

O capitão da seleção nacional já tinha deixado uma mensagem de apelo nas redes sociais para pedir às pessoas que fiquem em casa de modo a conter a propagação do novo coronavírus: "Se alguma vez sonhaste jogar para milhões de pessoas, agora é a tua oportunidade. Joga dentro, joga pelo mundo", escreveu o capitão da seleção nacional no Instagram.

Este sábado, a Juventus, equipa de Cristiano Ronaldo, anunciou ter mais um atleta infetado: Paulo Dybala. O argentino é o terceiro jogador da formação de Turim a testar positivo ao novo coronavírus, juntando-se ao italiano Rugani e ao francês Blaise Matuidi. Clubes como a Sampdoria e a Fiorentina também têm atletas infetados.