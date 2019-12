Cristiano Ronaldo: "Envergonha-me se o meu filho me perguntar uma coisa e não souber responder"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:58 Facebook

Cristiano Ronaldo afirmou, este sábado, que se tem dedicado a outras áreas para poder ajudar os filhos.

Obrigado a deixar os estudos bem cedo para singrar no futebol, o craque português revelou, este sábado no Dubai, onde concorre ao prémio de melhor jogador do mundo nos Globe Soccer Awards, que tem tentado "auto educar-se".

"É todo um processo. Não quero entrar em detalhes, mas tenho de cuidar de mim e aprender com os melhores. Na minha área sou dos melhores, mas há tantas áreas que não conhecemos. O segredo é aprender com os melhores das diversas áreas. Tenho quatro filhos e deixa-me envergonhado se o meu filho me perguntar alguma coisa que eu não lhe souber responder. Por isso, tento educar-me", começou por dizer, garantindo que a vontade de aprender sobre outros assuntos é uma ajuda para a vida depois do futebol.

"Já que não tive tantos anos de escolaridade, pelos motivos óbvios, agora tento autoeducar-me. Para que os meus filhos possam crescer saudáveis e contar comigo, se precisarem de uma opinião, não só a nível físico e mental, mas também a nível da meditação, de ler um bom livro, de saber falar melhor inglês. Isso ajuda-te muito até na vida depois do futebol". concluiu.