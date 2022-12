Cristiano Ronaldo esperou em vão por convite do Real Madrid

O jornal "Marca" adianta, neste sábado, que Cristiano Ronaldo tinha a esperança de voltar ao Real Madrid. Mas o convite não surgiu e o craque português acabou por se comprometer com os sauditas do Al Nassr.

Cristiano Ronaldo esperou em vão por um convite do Real Madrid, clube que representou durante nove temporadas, entre 2009 e 2018, com vista a um eventual regresso aos merengues, revela, neste sábado, o jornal desportivo espanhol "Marca".

De acordo com a publicação, após a desvinculação de CR7 com o Manchester United e a participação de Portugal no Mundial2022, o craque luso instalou-se em Madrid e esperou um contacto que lhe possibilitasse voltar ao clube, mas o convite não apareceu.

PUB

Antes de CR7 assinar pelo Al Nassr, a publicação revela que, no período em que permaneceu na capital espanhola e se treinou durante dois dias no Centro de Estágios do campeão europeu de clubes, "esperou uma chamada, que não se efetuou, a do Real Madrid".

O jornal faz ainda uma resenha ao que se passou nos últimos 36 dias, desde a polémica entrevista concedida pelo futebolista em Inglaterra, à desvinculação do Manchester United e à participação no Mundial 2022, disputado no Catar.