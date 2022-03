Cristiano Ronaldo: "Estamos no nosso devido lugar"

O capitão da seleção nacional deixou, esta terça-feira, uma mensagem nas redes sociais depois de Portugal conseguir um lugar no Mundial do Catar, ao vencer a Macedónia do Norte.

"Objetivo atingido, estamos no Mundial do Catar, estamos no nosso devido lugar! Obrigado a todos os portugueses pelo incansável apoio! Força Portugal!", escreveu Cristiano Ronaldo no Instagram.

A seleção nacional venceu (2-0), esta terça-feira, no Estádio do Dragão, a Macedónia do Norte e garantiu um lugar no Mundial2022. Bruno Fernandes marcou os dois golos. A equipa das quinas confirmou, assim, a oitava presença num Mundial, e a sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.