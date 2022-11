Cristiano Ronaldo falha jogo frente à Nigéria

André Bucho Hoje às 17:32 Facebook

O internacional português não treinou, esta quarta-feira, na Cidade do Futebol com os restantes companheiros de equipa da seleção nacional e vai falhar o jogo amigável com a Nigéria, de preparação para o Mundial 2022.

Segundo apurou o JN, uma indisposição gástrica tira o avançado do Manchester United do terceiro treino sob as ordens de Fernando Santos e do jogo de amanhã contra a Nigéria.

Na conferência de imprensa, o selecionador Fernando Santos confirmou a ausência do capitão: "Tem uma gastrite. O que eu sei, dos médicos, é que para amanhã não. Ele neste momento tem uma gastrite, é uma coisa que deita muito abaixo os jogadores, ficam mais debilitados porque perdem muitos líquidos. Ele não vai treinar hoje por isso. Aliás, está no quarto para repousar e recuperar, mas para amanhã não vai estar pronto, seguramente".

A seleção nacional defronta, esta quinta-feira, a Nigéria no Estádio de Alvalade. A estreia de Portugal no Mundial do Catar está marcada para o dia 24 de novembro, diante do Gana.