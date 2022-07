Cristiano Ronaldo falhou jogo de treino do Manchester United

Avançado português assistiu ao encontro nas bancadas.

Cristiano Ronaldo ficou de fora das opções de Erik ten Hag para o jogo de preparação frente ao Wrexham, que ocorreu à porta fechada. De acordo com o jornal "The Telegraph", o avançado assistiu das bancadas à partida no centro de treinos de Carrington, na companhia de Bruno Fernandes e Marcus Rashford.

O reforço Lisandro Martínez, oficializado esta quarta-feira pelo clube, foi opção para o treinador Erik ten Hag, o mesmo para Christian Eriksen, que apenas treinou uma vez com a formação inglesa.

De recordar que Cristiano Ronaldo regressou ao centro de treinos do Manchester United pela primeira vez esta época na terça-feira, acompanhado por Jorge Mendes, para se reunir com os responsáveis dos "red devils".

O Manchester United venceu o Wrexham por 4-1, com golos de Eriksen, Diallo, Garnacho e Alex Telles.