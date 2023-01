Cristiano Ronaldo: "Foi bom ver alguns velhos amigos"

Cristiano Ronaldo estreou-se, esta quinta-feira, na Arábia Saudita com dois golos no particular diante do PSG, que os parisienses venceram por 5-4.

Nas redes sociais, o internacional português deixou uma mensagem e mostrou-se feliz pelo regresso aos relvados. "Muito feliz por estar de volta aos relvados e na ficha de marcadores. Foi bom ver alguns velhos amigos", escreveu no Twitter.

A Arábia Saudita foi, esta quinta-feira, palco do que poderá ter sido o úlitmo duelo entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. E, por isso, houve casa cheia no Estádio King Fahad para ver não só os dois craques que durante anos lutaram pela Bola de Ouro, como para ver uma autêntica chuva de estrelas. De um lado estava o Al Nassr/Al Hilal Stars, com jogadores das duas equipas sauditas, e do outro estava o PSG de Messi, Neymar e Mbappé. E foi a equipa do argentino que inaugurou o marcador nos primeiros minutos de jogo.

Neymar, com um belo passe, deixou Messi na cara do guarda-redes saudita e o argentino, com um toque subtil, rematou para o fundo das redes. Pouco depois, foi a vez de Cristiano Ronaldo, que foi capitão de equipa, fazer a festa. O internacional português, de grande penalidade, não deu hipótese de defesa a Navas e ouviu-se o "siiim" pela primeira vez na Arábia Saudita. Ainda antes do intervalo, Juan Bernat foi expulso com vermelho direto, Marquinhos deixou os franceses na frente após assistência de Mbappé e Cristiano Ronaldo bisou (2-2).

Na segunda metade, depois de Neymar falhar um penálti, Sergio Ramos fez o 3-2 mas Jang Hyun-Soo voltou a igualar o marcador. Cristiano Ronaldo saiu ao minuto 60 - pouco depois Messi também deixou o relvado - e Mbappé, Ekitike e Talisca fecharam a contagem.

Na última vez que Cristiano Ronaldo e Messi se defrontaram, em dezembro de 2020, o português ajudou na vitória (3-0) da Juventus diante do Barcelona, para a Liga dos Campeões, com dois golos do camisola sete. Hoje, foi a vez de Messi sorrir.