CR7 foi o primeiro a ir para o balneário quando equipa ainda festejava triunfo

Depois do apito final do jogo com a Suíça, que a seleção nacional venceu por 6-1, o capitão da seleção nacional foi o primeiro a recolher ao balneário.

Cristiano Ronaldo não foi titular no jogo com a Suíça - Fernando Santos justificou a decisão como "estratégia" - e entrou ao minuto 74, numa altura em que a equipa das quinas já vencia por 5-1. No final do encontro, que deu os quartos de lugar a Portugal, o ex-jogador do Manchester United foi o primeiro a deixar o relvado.

PUB

Depois de cumprimentar os companheiros de equipa e aplaudir na direção das bancadas, Cristiano Ronaldo foi o primeiro a dirigir-se para os balneários numa altura em que a equipa ainda estava no terreno de jogo a festejar o triunfo.

Portugal venceu, esta terça-feira, a Suíça por 6-1 e garantiu um lugar nos quartos de final do Mundial2022. Gonçalo Ramos, com um hat-trick, Pepe, Raphael Guerreiro, Rafael Leão e Manuel Akanji marcaram os golos do encontro.

Veja o momento: