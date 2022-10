Cristiano Ronaldo foi substituído e não escondeu o desagrado

Cristiano Ronaldo foi, este domingo, titular diante do Newcastle, em jogo da 10.ª jornada da Liga inglesa que terminou empatado (0-0).

Ao minuto 72, Erik Ten hag decidiu tirar o internacional português do campo para dar o lugar a Rashford e Cristiano Ronaldo não escondeu o desagrado e nem as palavras de Bruno Fernandes acalmaram o camisola sete.

Veja o momento:

O empate trava uma série de três vitórias consecutivas do United, entre campeonato e Liga Europa, e mantém a equipa na quinta posição (16 pontos), com mais um ponto do que o seu adversário deste domingo, com o Newcastle em sexto.