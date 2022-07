Cristiano Ronaldo fora dos convocados para o jogo com o Atlético de Madrid

JN Hoje às 17:32 Facebook

O internacional português Cristiano Ronaldo volta a não integrar a convocatória de um jogo de preparação do Manchester United frente ao Atlético de Madrid.

O encontro está marcado para este sábado, pelas 12.45 horas, em Oslo, na Noruega, mas o avançado não viajou com a equipa, o que não é de estranhar visto que não está a treinar.

O treinador holandês Erik ten Hag, convocou os guarda-redes David De Gea, Tom Heaton e Matej Kovar, os defesas Diogo Dalot, Ethan Laird, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez e Alex Telles, os médios Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Fred, James Garner, Scott McTominay, Facundo Pellistri e Donny van de Beek e os avançados Anthony Elanga, Anthony Martial, Marcus Rashford e Jadon Sancho.

Na nota publicada no site oficial, os "red devils" revelam que "alguns dos ausentes do plantel irão fazer parte do jogo de domingo, diante do Rayo Vallecano, ao passo que outros estão doentes ou lesionados".