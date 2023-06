Cristiano Ronaldo garante continuidade no Al Nassr: "Estou feliz, quero e vou continuar aqui"

Apesar de não ter conseguido conquistar o título, Cristiano Ronaldo garantiu, esta quinta-feira, estar satisfeito com a primeira época pelo Al Nassr e garante que vai continuar no clube saudita.

"As minhas expectativas para esta temporada eram um pouco diferentes. Esperava ganhar um troféu. Mas as coisas nem sempre correm da forma como sonhámos ou queremos. Às vezes, precisamos de ser pacientes, de manter a consistência e sermos persistentes para alcançarmos os nossos objetivos. Penso que a equipa melhorou imenso nos últimos cinco meses. A própria Liga e as restantes equipas também. Não fugimos à regra. Às vezes as coisas levam tempo, mas se acreditarmos no nosso objetivo, penso que tudo é possível. Estou realmente positivo e confiante de que as coisas vão mudar e ir numa direção melhor. Vamos trabalhar para isso", começou por dizer o internacional português, em entrevista aos canais oficiais da Liga saudita, garantindo que vai ficar no Al Nassr.

"Em respeito à Liga, penso que é um campeonato muito bom. Temos muitas oportunidades para crescer mais ainda. Temos boas equipas, competitivas, e jogadores muito bons. As infraestruturas ainda têm de melhorar um bocadinho, os árbitros e o VAR, creio que o sistema deveria ser mais rápido. Estas pequenas ainda precisam de ser melhoradas, mas estou feliz, quero e vou continuar aqui. Na minha opinião, se continuarem com o trabalho que querem fazer aqui, nos próximos cinco anos penso que a Liga saudita pode estar no top-5 do mundo", acrescentou.

Com a mudança para a Arábia Saudita depois de ter feito toda a carreira no futebol europeu, Cristiano Ronaldo teve de se habituar a outro estilo de vida. A hora dos treinos, por exemplo, não é a mesma mas o jogador português garante que já se habitou e está feliz.

"Existem sempre algumas adversidades, mas no futebol europeu também. Talvez o facto de na Europa treinarmos mais de manhã e aqui treinamos à tarde ou até mesmo à noite, quando estamos no período do Ramadão. Quando se iniciou o Ramadão, treinávamos às vezes às 22 horas o que para mim é muito estranho. São experiências, memórias e situações que são completamente diferentes e eu gosto de viver este tipo de coisas porque acabamos por aprender com estas novas culturas. É difícil, sim, mas nada que eu já não tenha vivido antes. Viver aqui é muito bom. Os sauditas vivem muito a noite, algo que eu acho especialmente engraçado e interessante. A cidade é lindíssima durante a noite. Se gostarem de comer, Riade é provavelmente um dos locais com maior qualidade no que diz respeito a restaurantes. A minha família está contente, as escolas para as crianças são muito boas", concluiu.