Cristiano Ronaldo nega acordo com o Al-Nassr

Depois do apito final do jogo com a Suíça, o internacional português foi questionado na zona mista quanto às notícias sobre uma alegada ida para o Al-Nassr. O avançado português negou.

Após o triunfo (6-1) diante da Suíça, vários jogadores passaram pela zona mista para prestarem declarações. Cristiano Ronaldo, que não foi titular, não prestou declarações mas, em passagem, foi questionado sobre o Al-Nassr. "Não, não é verdade", garantiu.

Na segunda-feira, o jornal espanhol "Marca" garantiu que o internacional português ia assinar por duas épocas e meia pelo clube saudita e tornar-se o jogador mais bem pago da história, com 200 milhões de euros por época, entre o salário e verbas relacionadas com acordos publicitários. Cristiano Ronaldo é um jogador livre depois de ter rescindido com o Manchester United. O avançado e os "red devils" rescindiram por mútuo acordo, após o jogador ter dado uma entrevista ao jornalista Piers Morgan, na qual deixou críticas ao clube de Inglaterra e ao treinador.