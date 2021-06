Cristiano Ronaldo: "Hoje melhor que ontem. Amanhã melhor que hoje"

JN Hoje às 19:28 Facebook

O capitão da seleção nacional usou as redes sociais para partilhar uma mensagem de motivação, um dia depois de Portugal ter garantido a qualificação para os oitavos de final.

Desde muito cedo na carreira que Cristiano Ronaldo se dedicou a trabalhar até ao limite para poder atingir o patamar de excelência que o caracteriza. Se há alguém no mundo do futebol que sabe o preço do sucesso e quanto custa chegar ao topo é, sem dúvida, CR7.

Esta quinta-feira, um dia depois de um jogo de muitos nervos e incertezas, o avançado da seleção nacional usou as redes sociais para deixar uma mensagem motivacional, que assenta bem ao grupo que capitaneia e a todos que buscam o êxito.

"Celebrar o processo é tão importante quanto celebrar o resultado final. Hoje melhor que ontem. Amanhã melhor que hoje", escreveu Cristiano Ronaldo numa mensagem na conta oficial no Instagram, acompanhado o texto com uma imagem do gesto que faz sempre que marca um golo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Já no treino desta tarde, de recuperação para os titulares na partida com a França, o madeirense se tinha mostrado bem-disposto e brincalhão, apontando a mira das brincadeiras a Pepe, colega de balneário na seleção nacional e, durante vários anos, no Real Madrid.

Com temperaturas a rondas os 35 graus em Budapeste, capital da Hungria, Ronaldo aproveitou a distração do colega, que estava a relaxar sentado no relvado, para lhe verter uma garrafa de água pela cabeça abaixo. Um gesto que o central recebeu com sorrisos.