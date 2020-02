Cristiano Ronaldo iguala nome histórico da Juventus

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo voltou a marcar este domingo, frente à Fiorentina, e já leva nove jogos seguidos a marcar pela Juventus na Serie A, igualando a marca de Trezeguet.

Cristiano Ronaldo continua imparável e voltou hoje a deixar marca, ao ajudar, com um bis, a Juventus a vencer (3-0) a Fiorentina, em Turim, para a liga italiana. Há nove jogos consecutivos que o nome do avançado aparece na lista de marcadores, o que o permitiu igualar a marca do Trezeguet, nome histórico da vecchia signora.

O craque português conseguiu o mesmo feito do francês quando inaugurou o marcador, aos 40 minutos. Em 2005, Trezeguet conseguiu a proeza de deixar marca em nove jogos consecutivos, uma marca que o camisola sete ainda pode quebrar esta época. O recorde da Serie A é de 11 partidas seguidas, feito alcançado por Batistuta (1994) e Quagliarella (2019).

Já na segunda parte, Ronaldo voltou a marcar, de penálti, e leva 19 golos esta época na Série A.

No final do jogo, Cristiano Ronaldo não escondeu a satisfação por poder chegar aos 50 golos com a camisola da Juventus: "É bom estamos de volta às vitórias e estou feliz por marcar outra vez no nosso estádio. Orgulhoso por alcançar os 50 golos com a camisola bianconera", escreveu no Instagram.