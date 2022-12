Cristiano Ronaldo iguala recorde de internacionalizações

O avançado português conseguiu, este sábado, diante de Marrocos, mais uma marca na carreira.

Foi um dia bem agridoce para Cristiano Ronaldo. No dia em que Portugal se despediu do Mundial do Catar após uma derrota (1-0) com Marrocos, o internacional português conseguiu mais um marco na carreira pois, ao ser lançado ao minuto 51, o avançado chegou às 196 internacionalizações A por Portugal, igualando o recorde de Bader Al-Mutawa, que fez os mesmos 196 jogos pela seleção A do Kuwait.

Cristiano Ronaldo estreou-se pela seleção A a 20 de agosto de 2003, com Luiz Felipe Scolari, num amigável com o Cazaquistão, e, desde aí, o avançado, de 37 anos, marcou 118 golos por Portugal.