Cristiano Ronaldo já começou a demolir campo de jogos no Gerês

Cristiano Ronaldo já demoliu metade do campo de futebol anexo à mansão, no Gerês, que agora é ocupada por Pepe, mas as obras de remoção terão de estar concluídas até quinta-feira, data em que expira o alvará emitido pela Câmara Municipal de Terras de Bouro. A construção está numa área protegida da Albufeira da Caniçada, inserida dentro do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

A demolição decorre do processo criminal que corre termos no Ministério Público de Braga. Quatro meses depois de o craque ter mandado deitar abaixo a Casa do Caseiro, por causa do mesmo processo, têm sido removidas grandes quantidades de terra do campo de jogos.

Aquele futebolista, assim como o arquiteto da obra, João Pimenta, não responderão por crimes de falsificação de documentos ou violação de regras urbanísticas, uma vez que os mesmos prescreveram em 2019. A obra tinha sido possível dada a suposta existência de uma construção anterior, o que não era verdade. Trata-se de um estratagema muito usado para contornar a lei, que proíbe a construção naquela área protegida.