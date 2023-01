Cristiano Ronaldo já está inscrito na liga saudita e tem estreia marcada

JN Hoje às 17:26, atualizado às 18:26 Facebook

O internacional português deve estrear-se a 21 de janeiro com a camisola do Al Nassr, depois de cumprir dos jogos de castigo.

A estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr está para breve. Segundo a imprensa saudita, o capitão da seleção nacional já está inscrito na liga - o líder do campeonato já terá conseguido resolver a situação depois de chegar a acordo com o camaronês Vincent Aboubakar, que assim deixará o clube saudita, abrindo uma vaga de jogador estrangeiro que será preenchida por CR7 - e deve estrear-se a 21 de janeiro, diante do Al-Ettifaq.

Antes de vestir a camisola azul e amarela pela primeira vez, Ronaldo terá de cumprir os dois jogos de castigo impostos pela Federação Inglesa da época quando alinhava no Manchester United. O português cumpriu o primeiro jogo de suspensão na partida diante do Al-Tai e irá cumprir o segundo quando o Al-Nassr defrontar Al-Shabab, dia 14.