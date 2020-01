Cristiano Ronaldo leva Juventus às costas na fuga ao Inter Milão

Hoje às 22:37 Facebook

O internacional português Cristiano Ronaldo marcou os dois golos da vitória (2-1) da Juventus sobre o Parma de Bruno Alves. Com este resultado, a Vecchia Signora ganha vantagem sobre o Inter Milão, no topo da tabela classificativa, uma vez que a equipa milanesa empatou (1-1) na deslocação ao terreno do Lecce.

O primeiro golo de Cristiano Ronaldo ao Parma foi apontado ao minuto 43 e permitiu que a Juventus fosse para o descanso em vantagem no marcador.

Dez minutos após o recomeço, o Parma empatou por intermédio de Andreas Cornelius, mas Cristiano Ronaldo nem deixou a Juventus sofrer e, três minutos mais tarde, devolveu a equipa à liderança.

Com estes três pontos, a Juventus lidera com 51 pontos, surgindo o Inter Milão no segundo posto, com 47. No terceiro posto, com menos um jogo, está a Lazio (45 pontos)