Cristiano Ronaldo: "Lutaremos para erguer bem alto o nome de Portugal"

Hoje às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo aproveitou algumas imagens do treino desta terça-feira, o primeiro de Portugal para os desafios com o Luxemburgo (sexta-feira) e com a Ucrânia (segunda-feira), para passar uma mensagem de apreço e ambição.

Portugal tem pela frente dois jogos importantíssimos no apuramento para o Euro2020 e o capitão de equipa puxou dos galões, com uma mensagem nas redes sociais com vários destinatários.

"É sempre uma grande felicidade estar de volta ao meu país, representar a seleção nacional e rever amigos de tantas batalhas. Todos juntos, lutaremos uma vez mais para erguer bem alto o nome de Portugal! Vamos equipa!", escreveu Cristiano Ronaldo.

Os comandados por Fernando Santos voltam a treinar esta quarta-feira. O de hoje não contou com os lesionados William Carvalho e Mário Rui. João Mário foi o escolhido para falar aos jornalistas sobre os compromissos que se avizinham.