O avançado português marcou, este sábado, no empate (2-2) da Juventus diante do Torino. A equipa de Pirlo já está a nove pontos da liderança.

A conquista da Serie A ficou ainda mais difícil para a Juventus, depois de a equipa de Pirlo ter somado um novo empate na 29.ª jornada no dérbi diante do Torino. E só não saiu do Estádio Olímpico de Turim com uma derrota, que seria a segunda consecutiva, graças a Cristiano Ronaldo.

Os bianconeri até começaram melhor o encontro, com um golo de Chiesa, aos 13 minutos, mas o Torino conseguiu a reviravolta graças a Antonio Sanabria, a figura do encontro, que faturou aos 27 minutos e nos primeiros segundos da segunda parte.

O empate manteve-se até ao minuto 79, quando Cristiano Ronaldo evitou o pior para a Juventus. Chiesa cruzou e o internacional português, de cabeça, fez o empate. Foi o 24.º golo do camisola sete só na Serie A.

A Juventus, agora quinta colocada, com 55 pontos, viu os rivais diretos na zona cimeira da tabela distanciarem-se, tendo sido mesmo ultrapassada pelo Nápoles (56), que tem mais um jogo.

Já a Atalanta isolou-se no terceiro lugar, com 58, contra os 60 do segundo posicionado AC Milan e 65 do líder Inter Milão, que ainda este sábado visita o Bolonha. O Torino segue em 17.º, com 23.