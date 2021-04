Cristiano Ronaldo marca na vitória da Juventus diante do Nápoles. Veja o lance

Hoje às 20:10 Facebook

A Juventus regressou, esta quarta-feira, aos triunfos na Serie ​​​​​​​A ao vencer (2-1) o Nápoles, em Turim, no jogo em atraso da terceira jornada.

A vecchia signora e a equipa de Mário Rui estavam em igualdade pontual na tabela e, por isso, o jogo seria importante para conseguir um lugar que dê acesso à Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo foi titular e voltou a ser decisivo. Aos 13 minutos, inaugurou o marcador depois de uma boa combinação com Frederico Chiesa.

Já na segunda metade, Pirlo lançou Dybala - o argentino já não jogava desde janeiro e recentemente este envolvido numa polémica ao ser apanhado numa festa ilegal - que preciso apenas de quatro minutos para ampliar a vantagem. O Náploes ainda reduziu aos 89 minutos por Lorenzo Insigne e fechou a contagem.

Contas feitas, o Inter tem agora 71 pontos, mais 11 do que o AC Milan, segundo com 60, enquanto a Juventus sobe a terceiro, agora com 59, destronando a Atalanta, com 58, mais dois do que o Nápoles, quinto com 56.