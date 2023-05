Cristiano Ronaldo marca na vitória do Al Nassr

Cristiano Ronaldo marcou, esta terça-feira, no triunfo (2-0) do Al Nassr diante do Al Tai, em jogo a contar para a 27.ª jornada da liga saudita, que deixa a equipa do internacional português a sonhar com o título.

O Al Nassr regressou aos triunfos no campeonato e voltou a sonhar com o título. Numa primeira parte em que a equipa de Cristiano Ronaldo foi superior, o jogo seguiu para intervalo sem golos e foi mesmo o internacional português a abrir a contagem já no início da segunda parte, de penálti. Al-Sulayhem foi travado dentro da grande área, o camisola sete protestou e, depois de ver as imagens, o árbitro assinalou grande penalidade.

Perto do apito final, Anderson Talisca aproveitou um erro da defesa adversária e fechou a contagem. No outro jogo do dia, o Al-Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo, empatou (2-2) frente ao Al-Hilal e, assim, lidera agora com três pontos de vantagem sobre o Al Nassr, quando faltam três jornadas para o final do campeonato.