A equipa de Turim empatou (1-1), este sábado, em casa do Hellas Verona, na 24.ª jornada da liga italiana. O internacional português voltou a fazer o gosto ao pé.

Cristiano Ronaldo inaugurou o marcador aos 49 minutos, após uma assistência de Chiesa. O camisola sete rematou dentro da área e Silvestri ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o golo do craque português. O avançado já leva 26 golos em 29 jogos, 19 deles só no campeonato.

O Verona, do português Miguel Veloso, acabou por chegar ao empate aos 77 minutos, com um remate de Barak.

Com este resultado, a Juventus complica as contas para a conquista do título. A vecchia signora ocupa o terceiro lugar e pode acabar a jornada a dez pontos do Inter de Milão, ainda que com menos um jogo.

Veja o golo do português: