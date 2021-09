Cristiano Ronaldo marca nos descontos e dá triunfo ao Manchester United

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:12 Facebook

O craque português marcou, esta quarta-feira, nos descontos e deu o triunfo (2-1) ao Manchester United diante do Villarreal, para a segunda jornada da Liga dos Campeões.

Era uma noite especial para Cristiano Ronaldo - o craque português tornou-se, esta quarta-feira, o jogador da história com mais jogos disputados na Liga dos Campeões - e o camisola sete voltou a deixar marca, tendo sido decisivo no triunfo do Manchester United, em Old Trafford, diante do Villarreal.

Num jogo que juntou os dois finalistas da Liga Europa da época passada, o encontro começou por sorrir aos espanhóis, que inauguraram o marcador por Paco Alcácer, na segunda parte, com um remate no coração da área. Os "red devils" reagiram e chegaram ao empate graças a um golaço do ex-F. C. Porto Alex Telles, na sequência de um canto estudado.

Já nos descontos, mais precisamente no último minuto de jogo, Cristiano Ronaldo foi decisivo: o craque português selou a reviravolta após uma jogada que começou em Cavani.

Veja o golo: