Cristiano Ronaldo marca um hat-trick e United vence o Norwich

Cristiano Ronaldo esteve, este sábado, em destaque na vitória (3-2) do Manchester United na receção ao Norwich, a contar para a 33.ª jornada da Liga inglesa.

Mais um jogo de sonho para o internacional português. Depois de uma semana difícil para o atleta - que se viu no meio de uma polémica após partir o telemóvel de um adepto do Everton - e dois jogos sem marcar, Cristiano Ronaldo voltou aos festejos e em dose tripla: fez um hat-trick, o 60.º da carreira, e não só deu o triunfo (3-2) do Manchester United como ainda deixou os "red devils" na luta por um lugar de apuramento à Liga dos Campeões.

O capitão da seleção nacional inaugurou o marcador aos sete minutos, após uma assistência de Elanga, e ampliou a vantagem aos 32, na sequência de um pontapé de canto do ex-F. C. Porto Alex Telles. Ainda na primeira parte, o Norwich reduziu, por Dowell, e no início da segunda chegou mesmo ao empate com Pukki a aproveitar um erro da defesa do Manchester United. Mas, aos 76 minutos, de livre direto, CR7, outra vez, acabou por marcar e dar o triunfo aos "red devils".

Com este resultado, o United passa a somar os mesmos 54 pontos que o Arsenal na quinta posição, com mais dois jogos disputados, e fica a apenas três do Tottenham. Já o Norwich continua na última posição, com 21 pontos.

Veja os golos de Cristiano Ronaldo: