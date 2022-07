Cristiano Ronaldo mostra boa forma no regresso às redes sociais

JN Hoje às 17:30 Facebook

Cristiano Ronaldo regressou às redes sociais para mostrar que está em forma. Falta saber onde a irá colocar em prática.

Afastado dos trabalhos de pré-temporada do Manchester United devido a motivos pessoais, Cristiano Ronaldo publicou, nas suas redes sociais, uma fotografia no ginásio, onde continua a preparar a nova época.

"Hard Work", um simples "Trabalhar no duro" em português, é a legenda que acompanha a imagem, que animou os fãs do internacional português.

O avançado, de 37 anos, tem contrato com o Manchester United até ao final da época, mas não é seguro que o irá cumprir. Com os 'red devils' afastados da próxima edição da Liga dos Campeões, os rumores que apontam à sua saída de Old Trafford crescem de dia para dia, mesmo que o clube inglês e o próprio treinador, Erik ten Hag, venham repetindo que contam com CR7 para a nova temporada.