Cristiano Ronaldo mostra Dolores Aveiro a recuperar

Cristiano Ronaldo publicou, já este domingo, uma foto com a mãe e as duas irmãs no ginásio. Um "post" que demonstra o processo de recuperação de Dolores Aveiro, recentemente vítima de um AVC.

Dolores Aveiro, mãe do craque português, surge no centro da foto com o polegar levantado. Um sinal de que está a recuperar do Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu no início do mês e que a levou a ser internada de urgência no Hospital Dr. Nélio Mendonça, na Madeira.

Katia e Elma, irmãs de Cr7, completam a foto num sinal de união da família Aveiro.