Cristiano Ronaldo mostra o exclusivo Bugatti Centodieci

JN Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo jantou com Georgina Rodriguez em Madrid e mostrou uma das suas últimas aquisições, um Bugatti Centodieci. Existem apenas 10 no Mundo e custou cerca de oito milhões de euros.

Muito potente (1600 cv), a viatura chega aos 100 km/h em apenas 2,4 segundos, aos 200 em 6,1 e para atingir os 300 km/h precisa de pouco mais de 13 segundos. O carro, conduzido por CR7, foi visto pela primeira vez na Cidade do Futebol, em Oeiras, na última concentração da seleção portuguesa, e na terça-feira à noite, junto a um restaurante em Madrid, os fãs do jogador puderam observar, com mais atenção, as particularidades do carro desportivo.

Adquirido em outubro, o Bugatti, de cor branco e com matrícula portuguesa, tem sido utilizado pelo avançado do Al Nassr quando se desloca a Portugal ou a Espanha. Com o objetivo de homenagear o modelo EB 110 e também para celebrar o 110.º aniversário da construtora, sediada em França, foi lançado o Centodieci.

PUB

Construídas entre junho e dezembro, as 10 unidades exclusivas foram entregues aos proprietários com todos os requintes. Feitos à mão, com particular atenção para o seu interior, os Bugatti estão entre os carros mais potentes do Mundo e Ronaldo não deixou escapar a oportunidade de o adquirir para juntar à sua longa lista de veículos valiosos.