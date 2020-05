Cristiano Ronaldo não esteve no primeiro treino individual da Juventus

JN/Agências Hoje às 21:38 Facebook

O internacional português Cristiano Ronaldo regressou a Turim na segunda-feira após ter cumprido a quarentena na ilha da Madeira, mas esta terça-feira não esteve presente nos primeiros treinos individuais da Juventus.

"Após um dia de testes e exames feitos na segunda-feira no J Medical, alguns dos jogadores da Juventus iniciaram os treinos no CT de Continassa, onde iniciaram oficialmente a recuperação pela forma física ideal", informou a "Vecchia Signora" no site oficial oficial na Internet.

Cristiano Ronaldo, que esteve cerca de um mês e meio em confinamento na ilha da Madeira, apenas aterrou em Turim na noite de segunda-feira e deve retomar os treinos nos próximos dias.

No centro de treinos do líder da Séria A, estiveram presentes o capitão de equipa, o italiano Giorgio Chiellini, o compatriota Leonardo Bonucci, o galês Aaron Ramsey e o bósnio Miralem Pjanic.