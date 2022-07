Cristiano Ronaldo não segue na digressão à Tailândia e Austrália

JN Hoje às 19:08 Facebook

O internacional português Cristiano Ronaldo voltou a não se apresentar para a pré-época do Manchester United, pelo quarto dia seguido, e a imprensa inglesa dá como certo que não viajará com a equipa para a digressão pela Tailândia e Austrália.

Com a chegada do novo treinador a Old Trafford, o holandês Erik ten Hag, a vontade do avançado luso de continuar em Manchester parece ter-se esvanecido e até ao momento tem justificado a ausência com "razões familiares".

O jornal inglês "Manchester Evening News" dá como certo que Cristiano Ronaldo não viajará na sexta-feira com a comitiva dos "red devils" para a digressão na Tailândia e Austrália.

O primeiro jogo da pré-temporada realiza-se na próxima terça-feira, dia 12 de julho, ante o Liverpool, em Banguecoque.