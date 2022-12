Cristiano Ronaldo no Al Nassr: do desmentido ao "siiiim" milionário

O internacional português assinou, esta sexta-feira, pelo clube saudita depois de já ter rejeitado uma proposta milionária. Cristiano Ronaldo torna-se, assim, o jogador mais bem pago do Mundo e diz adeus - pelo menos para já - ao futebol europeu.

Se muitos não queriam acreditar, as dúvidas acabaram ao início da noite desta sexta-feira. Cristiano Ronaldo vai mesmo ser jogador do Al Nassr durante duas temporadas e meia, numa oficialização que o clube saudita considerou "histórica". Mas mais histórica do que a mudança, são os valores que envolveram esta novela, que dura há uns meses e até teve direito a um desmentido pelo meio, antes do capítulo final.

Tudo começou no verão. Depois de não se apresentar na pré-época do Manchester United e de algumas polémicas - entre elas ter abandonado um jogo antes do apito final por se recusar a entrar em campo nos últimos minutos - o internacional português prometeu dar uma entrevista a contar toda a verdade. Cumpriu. A 13 de novembro, numa altura em que as competições nacionais paravam para se jogar o Mundial 2022, saíram os primeiros excertos da conversa do atleta ao jornalista Piers Morgan e que fizeram correr muita tinta.

PUB

"Tentaram forçar a minha saída, não foi apenas o treinador, mas também pessoas da direção. Senti-me traído e senti que se tentaram livrar de mim. Erik ten Hag? Não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim. Se não tem respeito por mim, eu nunca terei respeito por ele", afirmou. A entrevista acabou por ser revelada na íntegra e, entre críticas à paragem no tempo dos "red devils" e até elogios a Lionel Messi, um pormenor saltou à vista: Ronaldo revelou que rejeitou uma proposta milionária do Al Hilal. "Sim, recusei. Vou ser honesto, não tive muitos mas tive muitas ofertas de outros clubes", afirmou na época.

Depois da entrevista, veio a rescisão de contrato. A 22 de novembro, poucos dias antes do início do Mundial, o internacional português e o Manchester United anunciaram o mútuo acordo, "curto e limpo", como foi avançado. O capitão da seleção nacional rejeitou qualquer indemnização mas também ficou sem restrições quanto à escolha de futuros clubes. Enquanto se faziam apostas sobre qual seria o próximo destino do português - algumas casas de apostas apontavam mais o Chelsea - a Marca avançou, a 5 de dezembro, um acordo com o Al Nassr a partir de janeiro, na véspera de Portugal defrontar a Suíça para os oitavos de final do Mundial.

A notícia surpreendeu, mas Cristiano Ronaldo desmentiu-a no dia seguinte. Depois do triunfo da Seleção Nacional diante dos helvéticos - em que o avançado até começou no banco - o capitão da seleção nacional garantiu que a notícia do jornal espanhol era "mentira". Mas, afinal, a transferência acabou mesmo por se confirmar.

Mais um recorde, agora de milhões

A ambição de Cristiano Ronaldo em quebrar recordes já é conhecida - é, talvez, uma das características que o ajudaram a conseguir uma carreira brilhante - e agora quebrou mais um com a ida para a Liga saudita. O capitão da seleção nacional tornou-se, assim, no jogador mais bem pago do Mundo, ultrapassando Lionel Messi, que aufere uma quantia de 116,5 milhões de euros anuais.

O agora camisola sete do segundo classificado da Liga saudita, garantem os meios de comunicação daquele país, ganhou 100 milhões de euros só de prémio de assinatura. Quanto aos ganhos anuais, vai auferir nada mais, nada menos, do que 200 milhões euros, entre salários e compromissos comerciais. Basta agora saber se um deles será o de deixar de jogar, tal como avançado, e tornar-se num embaixador da candidatura da Arábia Saudita ao Mundial de 2030, competição que Portugal também quer organizar, em parceria com Espanha e Ucrânia.