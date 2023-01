Cristiano Ronaldo no Al Nassr mas de olho no Newcastle

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 22:31 Facebook

Contrato terá uma cláusula que permite ao avançado ser emprestado aos ingleses em caso de qualificação para a Champions.

A transferência de Ronaldo para o Al Nassr está consumada e o português irá ser apresentado hoje, pelas 16 horas, em Riade, capital saudita, depois de ter aterrado ontem no país do Médio Oriente. O futebolista deverá ser recebido por milhares de adeptos numa cerimónia ao nível de um verdadeiro chefe de Estado.

Os pormenores do contrato foram revelados pelo jornal "Marca" e mostram um detalhe surpreendente. De acordo com a publicação espanhola, haverá uma cláusula que permite a Cristiano Ronaldo ser emprestado ao Newcastle no início da época 2023/24, caso o clube inglês se qualifique para a Liga dos Campeões (atualmente está no terceiro lugar da Premier League), visto que os dois emblemas têm o mesmo dono: o fundo de investimento público da Arábia Saudita.

Os cerca de 200 milhões de euros anuais que o jogador deverá receber no Al Nassr já são valores surpreendentes, mas os luxos a que CR7 terá direito não ficam só pelo dinheiro. A mesma fonte adianta que o português irá viver numa mansão luxuosa em Riade e a família terá assistência sempre que for necessário. Haverá ainda um avião particular disponível quando Ronaldo ou a família quiserem viajar para Portugal ou Espanha. Os poderes de Cristiano não ficam por aqui: o avançado poderá despedir o treinador assim que quiser. O clube pretende ainda que Ronaldo se torne numa das caras da candidatura à organização do Mundial 2030 ou 2034, estando presente em eventos de promoção. Para o torneio de 2030, Portugal concorre em parceria com a Espanha e a Ucrânia.

A "Marca" revelou que Jorge Mendes não terá tido participação no negócio. A comissão de 30 milhões de euros terá ido para Ricardo Regufe, amigo e assistente pessoal de CR7, que já tinha acompanhado o jogador no Mundial do Catar. Os custos do Al Nassr da contratação são grandes, mas o clube já ganhou nas redes sociais. Antes do anúncio da oficialização, tinha pouco mais de 800 mil seguidores no Instagram e neste momento já conta com mais de sete milhões.