Cristiano Ronaldo nomeado para melhor jogador do ano em Inglaterra

JN Hoje às 12:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) de Inglaterra revelou os finalistas aos prémios relativos à última época. O internacional português pode ser distinguido pela terceira vez na carreira, mas enfrenta uma concorrência de peso.

Cristiano Ronaldo, do Manchester United, foi nomeado para Jogador do Ano, ao lado de Harry Kane, do Tottenham, Kevin De Bruyne, do Manchester City, e Virgil van Dijk, Mohamed Salah e Sadio Mané, todos do Liverpool.

O avançado português, de 37 anos, autor de 29 golos na última temporada pelos "red devils", já conquistou o prémio por duas ocasiões, em 2007 e 2008.

Quanto ao prémio de Jovem do Ano estão nomeados Phil Foden, do Manchester City, Conor Gallagher, do Crystal Palace, Reece James, do Chelsea, Jacob Ramsey, do Aston Villa, e Bukayo Saka e Emile Smith-Rowe, ambos do Arsenal.

No futebol feminino, Alex Greenwood e Lauren Hemp, do Manchester City, Pernille Harder e Sam Kerr, do Chelsea, e Kim Little e Vivianne Miedeme, do Arsenal, estão nomeadas para Melhor Jogadora do ano.

Lauren Hemp repete a nomeação para o prémio Jovem do Ano, ao lado de Lauren James, do Chelsea, Frida Maanum, do Arsenal, Jessica Naz, do Tottenham, Ella Toone, do Manchester United, e Maya Le Tissier, do Brighton.