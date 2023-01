Cristiano Ronaldo: "O meu trabalho na Europa está feito"

O internacional português foi, esta terça-feira, apresentado como reforço do Al Nassr e garantiu não só que está entusiasmado com o novo desafio, como teve várias propostas de clubes europeus, inclusive portugueses. "Não me interessa o que as pessoas pensam e não é o final da minha carreira", garantiu.

Cristiano Ronaldo é, oficialmente, jogador do Al Nassr e falou pela primeira vez como reforço da equipa saudita. A sala de conferência de imprensa estava cheia e o capitão da seleção nacional deixou uma garantia: não está em final de carreira e quer mesmo "desfrutar".

"O meu trabalho na Europa está feito, já fiz tudo. Agora quero novos desafios. Estou muito orgulhoso por estar aqui. Quando tomo as minhas decisões, a minha família aconselha-me e e apoiou a minha decisão. A receção foi incrível, estou orgulhoso por estar aqui", começou por dizer o camisola sete, vincando que pretende ajudar a mudar mentalidades.

"Para mim, é uma grande oportunidade no futebol e para mudar a mentalidade das novas gerações. Tive muitas oportunidades na Europa, no Brasil e até em Portugal mas dei a minha palavra a este clube, para desenvolver o futebol e este país incrível. No Mundial, a única equipa que ganhou ao campeão foi a Arábia Saudita, não podemos esquecer isso. E não me importo com o que as pessoas dizem, eu tomo as minhas próprias decisões. Eu sei o que quero. Quero jogar depois de amanhã se ele me der uma oportunidade. É um contrato único, também sou um jogador único", afirmou o avançado português, garantindo que não é o final da carreira e deixando uma mensagem aos adeptos.

"É simples. Vim para ganhar, jogar, aproveitar, ser parte do sucesso do país e da cultura do país e estou aqui com o Al Nassr, com o meu treinador, o meu presidente e todas as pessoas do clube. Quero desfrutar, sorrir e jogar", concluiu.

"Estão muitos jornalistas hoje..."

Na apresentação do internacional português esteve, também, o treinador do Al Nassr, Rudi Garcia. Sobre a chegada de Ronaldo, o técnico mostrou-se feliz por poder contar com "um dos melhores jogadores do mundo".

"Estou muito surpreendido. Estão muitas pessoas na conferência de imprensa. Costumam ser três ou quatro jornalistas. Hoje é diferente [risos]. O Cristiano é um dos melhores jogadores do Mundo e da história do futebol. É uma lenda. É uma honra para mim, mas também para o Al Nassr tê-lo. Tenho a certeza que é muito positivo para a Arábia Saudita tê-lo connosco. Já trabalhei com grandes jogadores. Vai ser muito simples trabalhar com o Cristiano. Não há nada que eu possa dizer. Estamos aqui para ganhar, nada mais. Vamos ter tempo de falar de muitas coisas, mas a mais importante está ali, é verde [relvado]. Temos de treinar e jogar", afirmou.