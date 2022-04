Cristiano Ronaldo partilha foto com a filha recém-nascida 

"Amor para sempre", escreveu o craque do Manchester United na legenda da imagem que publicou este sábado, em que se mostra com a filha mais nova, fruto da relação com Georgina Rodríguez. A bebé nasceu a 18 de abril e é o quinto filho de Cristiano Ronaldo.

Depois de circular uma fotografia de Cristiano Ronaldo com Eva, tirada em 2017, como sendo atual, o futebolista acabou por partilhar, este sábado, uma fotografia com a filha recém-nascida.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

É a segunda imagem com a bebé. A primeira foi quando Georgina Rodríguez é a criança tiveram alta hospitalar e se juntaram à família em casa.

Quase duas semanas após viver a dor de perder um dos gémeos, que não sobreviveu ao parto, o craque do Manchester United desfruta agora da felicidade de ter a menina nos braços.

Ainda a gerir emoções, CR7 deixa perceber o quanto está orgulhoso por ver a família aumentar. "Amor para sempre", descreveu, resumindo sentimentos e também a paternidade.

Mais recatada continua Georgina Rodríguez, ainda na fase de pós-parto e de passar pela "maior dor que quaisquer pais podem sentir". Os motivos para o falecimento do menino no parto não são conhecidos, assim como o nome da menina que sobreviveu.