Cristiano Ronaldo perto de fazer história... pela negativa

Cristiano Ronaldo está em vias de cumprir uma época histórica, mas pelos piores motivos. O português arrisca-se a não conquistar qualquer título pela segunda época consecutiva, algo que nunca aconteceu na sua carreira.

A temporada de Cristiano Ronaldo no Al Nassr não está a correr como o avançado esperaria. Apesar de levar 11 golos marcados na Arábia Saudita, o clube não está a conseguir obter os resultados pretendidos e o português arrisca-se a viver algo que nunca viveu: duas épocas consecutivas sem levantar um troféu.

Quando chegou ao Al Nassr, o conjunto estava na liderança da Liga saudita mas entretanto perdeu-a para o Al Ittihad Jeddah, encontrando-se a três pontos do primeiro lugar e com um jogo a mais. O atual líder do campeonato foi quem eliminou o clube de CR7 da meia-final da Supertaça saudita, logo no segundo jogo de Ronaldo na equipa.

Na segunda-feira, o Al Nassr perdeu por 1-0 diante do Al Wehda para ser eliminado da Taça do Rei da Arábia Saudita, o último torneio que Cristiano Ronaldo poderia conquistar.

A Liga saudita é a única competição possível de ser conquistada, mas está num cenário complicado. Assim sendo, Cristiano Ronaldo está em vias de não conquistar nenhum troféu por duas épocas seguidas pela primeira vez na carreira.

Em 2021/22, quando regressou ao Manchester United, não venceu nenhum troféu e, esta temporada, antes de se mudar para a Arábia Saudita, não jogou na Taça da Liga Inglesa, conquistada pelos ingleses, nem na Taça de Inglaterra, em que os "red devils" estão na final. Ronaldo só não ganhou um troféu em quatro épocas na carreira: 2004/05, no Manchester United, 2009/10 e 2014/15 no Real Madrid e em 2021/22.

Assim sendo, a menos que o Al Nassr recupere a distância pontual para o líder do campeonato, Cristiano Ronaldo arrisca-se a não vencer nenhum troféu em duas épocas seguidas pela primeira vez na carreira.