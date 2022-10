Cristiano Ronaldo perto do regresso mas antes terá de pedir desculpa

Cristiano Ronaldo poderá estar perto de regressar aos treinos do Manchester United. Porém, o avançado português terá de fazer um pedido de desculpas ao treinador Erik ten Hag pelo mais recente comportamento.

Depois do drama vivido na semana passada, Cristiano Ronaldo deverá estar próximo de regressar aos treinos do Manchester United. O avançado português esteve ausente das sessões da equipa inglesa por ter saído mais cedo do terreno de jogo no encontro frente ao Tottenham, da quarta-feira passada, e esteve a treinar-se com preparadores físicos, enquanto não foi convocado para a partida de sábado diante do Chelsea.

Agora, a imprensa inglesa escreve que esta terça-feira deverá ser o regresso de Cristiano Ronaldo ao centro de treinos de Carrington, com a perspetiva de ser reintegrado nas sessões orientadas pelo técnico Erik ten Hag. De acordo com a mesma fonte, CR7 terá uma reunião com o treinador neerlandês, para "fazerem as pazes". Porém, voltar aos trabalhos com os "red devils" dependerá de um pedido de desculpas do capitão da seleção portuguesa e de uma garantia que irá cumprir as regras impostas por Ten Hag.

PUB

Na próxima quinta-feira, o Manchester United defronta o Sheriff Tiraspol, a contar para a Liga Europa.