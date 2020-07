Cristiano Ronaldo: "Precisava de marcar um livre para voltar a ter confiança"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:09 Facebook

No rescaldo do duelo frente ao Torino, o internacional português destacou a importância do golo marcado este sábado, num jogo "difícil".

"Foi um jogo difícil e eu precisava de marcar de livre para ganhar confiança. O nosso objetivo era ganhar e colocar pressão na Lázio, mas queremos pensar em nós. Não importa se quem marca é o Ronaldo ou o Dybala, estamos bem. O importante é que a equipa funcione. Estamos a melhorar e com grande confiança. Agora vamos tentar vencer o Milan", disse o camisola sete da Juventus em declarações ã Sky Sports.

Cristiano Ronaldo continua imparável. O internacional português voltou a faturar frente ao Torino e não pára de marcar desde a retoma da competição, somando quatro golos em outros tantos jogos na Serie A.

No dérbi deste sábado, no qual Gianluigi Buffon, aos 42 anos e com 648 jogos, se tornou o futebolista com mais presenças na liga italiana no escalão principal, ultrapassando Paolo Maldini, foi Dybala o primeiro a festejar, logo aos três minutos.

Cuadrado aumentou a vantagem, Belotti ainda reduziu e, já no segundo tempo, Cristiano Ronaldo voltou a faturar, ao marcar um golaço de livre direto. Djidji, com um tento na própria baliza, selou o marcador.

Com este resultado, a Juventus continua a liderar de forma isolada a Serie A, com sete pontos de vantagem em relação à Lazio, que este sábado recebe o AC Milan.

Pode ver o golo de Cristiano Ronaldo aqui.