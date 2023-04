Cristiano Ronaldo protagoniza lance caricato e faz "mata-leão" a adversário

Cristiano Ronaldo protagonizou, esta terça-feira, um momento insólito no jogo entre o Al Hilal e Al Nassr, a contar para a 25.ª jornada da liga saudita. Na segunda parte, o internacional português fez um "mata leão" a um adversário e viu um cartão amarelo.

Veja o momento:

O camisola sete foi titular mas o Al Nassr acabou por perder por 2-0 e comprometer ainda mais a conquista do título saudita. No jogo que marcou a estreia de Dinko Ilicic no comando técnico da equipa do capitão da seleção nacional, Ighalo bisou e deixou o Al Nassr no segundo lugar com 53 pontos, a três do líder Al Ittihad., que tem menos um jogo disputado.