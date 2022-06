Cristiano Ronaldo quer "liderança reforçada"

O capitão da seleção nacional deu esta tarde de quinta-feira o mote para o encontro de logo à noite com a República Checa, da fase de Grupos da Liga A da Liga das Nações, que arranca às 19.45 horas, no estádio de Alvalade em Lisboa.

"Está na hora de reforçar a liderança no grupo, manter o bom momento exibicional e brindar os nossos adeptos com mais uma vitória. Como sempre, contamos com o vosso incansável apoio! Vamos Portugal!", escreveu Cristiano Ronaldo nas redes sociais, na mensagem a acompanhar uma fotografia em que surge com ar descontraído.

Nesta ronda de quatro jogos em 11 dias, o avançado foi suplente utilizado no primeiro jogo, em Sevilha, frente à Espanha, regressando à titularidade na goleada caseira frente à Suíça, na qual apontou dois dos golos das quinas.

Esta quinta-feira, a seleção nacional disputa o terceiro jogo do Grupo B da Liga A, frente à República Checa, que na ronda anterior bateu a formação espanhola. A partida está marcada para as 19.45 horas, no estádio José Alvalade, em Lisboa.