Cristiano Ronaldo quer vender o jato privado para comprar um maior

Astro português pretende adquirir aeronave com mais capacidade.

Uns trocam de camisola, outros de carro e há quem troque de... jato. Cristiano Ronaldo quer vender o jato pessoal para adquirir um com maior capacidade, fruto do crescimento da família. O avançado português tem cinco filhos e com uma família cada vez mais numerosa, é natural que pretenda uma aeronave com mais espaço.

Como informou o jornal espanhol "El Diario", o jato atual, um Golfstream G200, comprado em 2015 por 20 milhões de euros, tem capacidade apenas para oito a dez pessoas, o que limita o número de amigos ou família que CR7 queira convidar a viajar. Apesar do pouco espaço, a aeronave está personalizada ao gosto do capitão da seleção portuguesa: tem forno, micro-ondas, frigorífico, roupeiro e casa de banho.

Apesar de pertencer a uma das maiores estrelas do futebol mundial, quem pretender pode alugar o jato privado de Cristiano Ronaldo por seis a 10 mil euros por hora.