Cristiano Ronaldo: "Queremos muito mais. Por nós, pelos nossos, por Portugal"

Capitão da Seleção Nacional publicou um texto onde salientou que a sua ambição é ainda mais forte que no passado.

Um dia depois de Portugal ter conseguido o apuramento para o Mundial 2022, no Catar, Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem aos portugueses. O capitão da equipa das Quinas salientou que parte para o seu quinto campeonato do Mundo "com o mesmo entusiasmo do primeiro dia mas com uma ambição muito mais forte" e mostrou-se feliz pela seleção nacional ter alcançado o objetivo final.

"Há muitas formas de alcançar o destino desejado, por vezes o caminho pode não ser tão direto como aquilo que desejávamos, mas o mais importante é mesmo chegar lá! A título pessoal, parto para o meu 5.º Campeonato do Mundo e para a minha 12.ª fase final de uma grande competição internacional por Portugal, com o mesmo entusiasmo do primeiro dia mas com uma ambição muito mais forte, uma ambição de ir ao encontro do desejo de todos nós: desejo de ganhar! Para já, podemos sorrir com a sensação de dever cumprido, de mais uma etapa resolvida. Mas não queremos ficar por aqui. Queremos mais! Queremos muito mais! Por nós, pelos nossos, por Portugal... Rumo ao Catar!", escreveu.