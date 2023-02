Cristiano Ronaldo reage ao primeiro golo pelo Al Nassr

JN Hoje às 20:34 Facebook

Cristiano Ronaldo reagiu nas redes sociais ao primeiro golo oficial ao serviço do Al Nassr, no empate a dois diante do Al Fateh.

O Al Nassr empatou (2-2) diante do Al Fateh, mas o jogo fica marcado pela estreia a marcar em jogos oficiais de Cristiano Ronaldo pelos sauditas. O avançado português marcou de penálti o golo que deu o empate à equipa.

"Estou muito feliz por marcar o meu primeiro golo na liga saudita e foi um grande esforço por toda a equipa para conseguir um empate importante num jogo bastante difícil", escreveu, nas redes sociais.

